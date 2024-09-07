Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:31

Буллит Сафонова принес «Ак Барсу» выездную победу над «Торпедо»

Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»
Telegram Дзен

«Ак Барс» в гостевом матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородское «Торпедо» — 3:2 (Б).

В составе казанцев шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У «Торпедо» голы на счету Василия Атанасова и Евгения Свечникова.

Победный буллит у «Ак Барса» реализовал 23-летний нападающий Илья Сафонов.

В следующем матче нижегородцы примут «Автомобилист», а «Ак Барс» встретится в гостях с «Авангардом». Обе игры пройдут 9 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Атанасов — 1 (Летунов), 11:06 — 1:0. Свечников — 1 (Гончарук), 20:15 — 2:0. Галимов — 2 (Терехов), 39:27 — 2:1. Яшкин — 1 (Петан, Барабанов), 42:30 — 2:2.

Победный буллит: Сафонов.

Вратари: Бочаров — Мифтахов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (12+8+6+2) — 47 (7+17+18+5).

Судьи: Светилов, Соин.

7 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Италии указали на поворотный момент в конфликте и неизбежном поражении ВСУ
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя