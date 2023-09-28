«Торпедо» и «Ак Барс» сыграют матч КХЛ в Нижнем Новгороде

«Торпедо» и «Ак Барс» сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный», начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч «Торпедо» — «Ак Барс» в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и сайт КХЛ. Трансляция начнется в 18.45 по московскому времени. Матч в онлайн также можно смотреть на платформах «ОККО Спорт» и «Кинопоиск».

Ключевые события игры «Торпедо» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» в предыдущем матче регулярного чемпионата обыграло «Витязь» в Балашихе со счетом 4:1, нижегородцы возглавляют турнирную таблицу КХЛ.

«Ак Барс» ранее уступил на выезде минскому «Динамо» со счетом 2:3.