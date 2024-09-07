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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Ак Барс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Торпедо» и «Ак Барс» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 7 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Торпедо» — «Ак Барс» в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также смотреть встречу по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Кроме того, трансляция матча «Торпедо» — «Ак Барс» пройдет на казанском канале «ТНВ Татарстан» и нижегородском канале «НН 24» для жителей этих городов.

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники провели по одному матчу в новом сезоне КХЛ. «Торпедо» проиграло «Северстали» — 0:3, «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» — 3:5.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» и «Ак Барс» вылетели в первом раунде плей-офф. Нижегородцы заняли седьмое место в Западной конференции, казанцы — четвертое на «Востоке».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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