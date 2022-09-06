«Торпедо» разгромило «Амур» и одержало первую победу под руководством Ларионова

«Торпедо» разгромило «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородский клуб выиграл со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Михаил Орлов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

Сын главного тренера нижегородцев Игорь Ларионов-младший отметился одной голевой передачей.

У «Амура» забил Ярослав Лихачев, который забросил первую шайбу в КХЛ. Хоккеист перешел в хабаровскую команду из «Локомотива». Ярославцы отдали 21-летнего нападающего в аренду.

Отметим, что эта победа стала первой для Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)

Голы: Орлов — 1 (Гончарук, Кручинин), 0:31 — 1:0. Коваленко — 1 (Кручинин), 26:31 — 2:0. Лихачев — 1 (Махановский, Педан), 43:48 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов), 45:44 — 3:1. Марин — 2 (Ларионов, Мишарин), 50:21 — 4:1. Кручинин — 1 (бол., Венгрыжановский, Коваленко), 53:57 — 5:1. Шавин — 1 (Воронин), 55:13 — 6:1.

Вратари: Кульбаков — Калниньш (Лозебников, 53:57).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (14+13+12) — 23 (5+11+7).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.