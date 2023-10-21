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Сегодня, 15:07

«Торпедо» обыграло «Амур» и прервало 3-матчевую серию поражений

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«Торпедо» победило «Амур» (4:2) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе хозяев по 2 очка набрали Алексей Кручинин (2+0), Виталий Атанасов (0+2) и Богдан Конюшков (0+2). Нижегородская команда прервала свою 3-матчевую серию поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Летунов — 10 (Атанасов, Бокун), 1:04 — 1:0. Слепец — 1, 6:24 — 1:1. Барулин — 2 (Рылов, Шевченко), 17:10 — 1:2. Кручинин — 4 (бол., Летунов, Конюшков), 19:32 — 2:2. Воронин — 3 (Линч), 37:36 — 3:2. Кручинин — 5 (бол., Конюшков, Атанасов), 40:33 — 4:2.

Вратари: Кульбаков — Лозебников.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (8+9+8) — 29 (9+7+13).

Судьи: Оскирко, Раминг.

21 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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