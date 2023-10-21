«Торпедо» сыграет с «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 21 октября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Амур» будут доступны на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 13.00 мск.

Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «НН 24».

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