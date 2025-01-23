Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Торпедо» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 23 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Богдан Конюшков, игроко ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
Telegram Дзен

«Торпедо» примет «Амур» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 23 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».

Команда Игоря Ларионова в 46 матчах набрала 50 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Хабаровский клуб с 27 очками в 47 играх располагается на 11-й строчке на «Востоке».

Матч «Торпедо» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом на трассе под Волгоградом
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя