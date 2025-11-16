Видео
Сегодня, 14:20

«Торпедо» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» и «Авангард» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Торпедо» и «Авангард» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» и «Авангард» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Авангард

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». В Омске смотреть игру можно на телеканале «12» (начало трансляции — в 20.00 по местному времени).

Команда из Нижнего Новгорода набрала 38 очков в 28 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Ястребы с 33 очками в 25 играх располагаются на третьей строчке «Востока».

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
