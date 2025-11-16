«Авангард» прервал семиматчевую победную серию «Торпедо»

«Авангард» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:2.

У гостей 4 (2+2) очка набрал Дмитрий Рашевский, 2 (1+1) результативных балла заработал Майкл Маклауд, также заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский, Александр Волков и Эндрю Потуральски. Голы хозяев забили Алексей Кручинин и Владислав Фирстов.

«Торпедо» прервало семиматчевую победную серию. Нижегородцы с 38 очками после 29 матчей занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 35 очками за 26 игр идет третьим на «Востоке».