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Сегодня, 21:36

«Торпедо» дома уступило «Авангарду»

Алина Савинова
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«Торпедо» на своем льду уступило «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.

У клуба из Омска заброшенной шайбой отметился Денис Венгрыжановский.

«Торпедо» на данный момент идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, набрав 19 очков за 13 игр. «Авангард» расположился на 7-й строчке (13 очков в 12 матчах).

5 октября клуб из Нижнего Новгорода на выезде сыграет с «Куньлунем». Омская команда в этот же день встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Венгрыжановский — 2, 7:41 — 0:1.

Вратари: Кульбаков (59:32) — Демченко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (9+8+11) — 18 (8+7+3).

Судьи: Мисюрь, Сидоренко.

3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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