«Торпедо» дома уступило «Авангарду»

Сегодня, 21:36
«Торпедо» на своем льду уступило «Авангарду» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.
У клуба из Омска заброшенной шайбой отметился Денис Венгрыжановский.
«Торпедо» на данный момент идет на третьей строчке в таблице Западной конференции, набрав 19 очков за 13 игр. «Авангард» расположился на 7-й строчке (13 очков в 12 матчах).
5 октября клуб из Нижнего Новгорода на выезде сыграет с «Куньлунем». Омская команда в этот же день встретится с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Венгрыжановский — 2, 7:41 — 0:1.
Вратари: Кульбаков (59:32) — Демченко.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (9+8+11) — 18 (8+7+3).
Судьи: Мисюрь, Сидоренко.
3 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.