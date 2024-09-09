«Торпедо» победило «Автомобилист» и одержало первую победу в сезоне

«Торпедо» на своем льду обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

Голы нижегородской команды забили Сергей Гончарук, Кирилл Воронин и Денис Ян. У гостей единственную шайбу забросил Данил Романцев.

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гончарук — 1 (Кирсанов), 7:56 — 1:0. Воронин — 1 (Белевич), 36:23 — 2:0. Романцев — 1 (Каштанов, Денежкин), 41:23 — 2:1. Ян — 1 (Воронин, Силаев), 52:18 — 3:1.

Вратари: Бочаров — Галкин (56:03 — 59:03, 59:22).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (11+11+10) — 34 (7+5+22).

Судьи: Васильев, Фатеев.

9 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.