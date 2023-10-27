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27 октября, 21:54

Дубль Артамонова помог «Торпедо» обыграть «Автомобилист»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

За «Торпедо» отметились Василий Атанасов, Максим Летунов и Никита Артамонов, который забросил две шайбы. В составе «Автомобилиста» отличились Степан Хрипунов и Алексей Макеев.

«Торпедо» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Артамонов — 3 (Атанасов, Летунов), 4:43 — 1:0. Хрипунов — 2 (Осипов, Воронков), 8:58 — 1:1. Атанасов — 12 (бол., Летунов, Артамонов), 12:41 — 2:1. Макеев — 6 (Севостьянов, Голышев), 29:40 — 2:2. Артамонов — 4 (бол., Кручинин, Атанасов), 50:19 — 3:2. Летунов — 11 (бол., п.в., Артамонов, Атанасов), 59:43 — 4:2.

Вратари: Кульбаков — Аликин (57:26 — 58:55, 59:04 — 59:43).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 41 (9+14+18) — 25 (8+10+7).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

27 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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