«Торпедо» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 27 октября

«Торпедо» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Торпедо» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Команда Игоря Ларионова набрала 28 очков и занимает четвертое место в конференции «Запад» и второе — в дивизионе Боброва.

Екатеринбуржцы с 28 баллами располагаются на четвертом месте в конференции «Восток» и дивизионе Харламова.

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