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Сегодня, 17:00

«Торпедо» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Автомобилист» встретятся в матче КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» и «Автомобилист» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник, 9 сентября. Игра пройдет в комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать телеканал «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке, а также местный канал «Нижний Новгород 24». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Основные события матча «Торпедо» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» проиграло «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б), а «Автомобилист» победил «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0).

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, а «Автомобилист» дошел до полуфинала.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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