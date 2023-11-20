Видеотрансляция игры КХЛ «Торпедо» — «Барыс» в Кинопоиске начнется в 19.15 мск 20 ноября

20 ноября «Торпедо» дома в Нижнем Новгороде встретится с казахстанским «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Торпедо» — «Барыс» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира игры — в 19.15 мск.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Игоря Ларионова набрала 40 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 баллами располагается на 11-й строчке Востока.

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