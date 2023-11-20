«Торпедо» обыграло «Барыс»

«Торпедо» дома победило «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За нижегородский клуб отметились Сергей Гончарук, Василий Атанасов, Максим Летунов, Владислав Фирстов. За «Барыс» забили Аркадий Шестаков и Рудольф Червены.

«Торедо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 42 очка в 33 играх. «Барыс» — 11-й в Восточной конференции (25 очков в 34 играх).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Голы: Гончарук — 3 (Коваленко, Кручинин), 1:48 — 1:0. Шестаков — 4 (Нургалиев, Муратов), 3:25 — 1:1. Атанасов — 15 (Воронин), 29:44 — 2:1. Летунов — 16 (Кручинин, Коваленко), 37:55 — 3:1. Фирстов — 10 (Сизов, Конюшков), 39:59 — 4:1. Червены — 3 (Старченко), 51:23 — 4:2.

Вратари: Гуска — Шутов (58:20).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 41 (16+11+14) — 23 (11+6+6).

Судьи: Бондарь, Мочалов.

20 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей