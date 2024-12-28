Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:51

«Торпедо» нанесло «Барысу» 13-е поражение в 14 последних матчах КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Торпедо» дома победило «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу нижегородцам принесли голы Дмитрия Кагарлицкого, Василия Атанасова и Игоря Ларионова.

У гостей отличился Станислав Бочаров.

«Торпедо» (41 очко) прервало серию из трех поражений кряду и занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) остается на предпоследней, 11-й позиции на «Востоке». Астанинцы потерпели пятое поражение подряд и 13-е в последних 14 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: Бочаров — 3 (Гайтамиров, Логвин), 1:07 — 0:1. Кагарлицкий — 8 (Гончарук, Войнов), 21:20 — 1:1. Атанасов — 13 (Ларионов, Силаев), 25:56 — 2:1. Ларионов — 4 (Войнов, Линч), 30:01 — 3:1.

Вратари: Бочаров — Бояркин (57:39 — 58:27, 59:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (11+11+8) — 25 (10+6+9).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

28 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя