Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.
Фото ХК «Торпедо»
Telegram Дзен

«Торпедо» сыграет с «Барысом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Для жителей Казахстана трансляция будет на телеканале Qazsport с 21.20 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова в 37 матчах набрала 39 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Астаны с 23 очками в 41 игре располагается на 11-й строчке на Востоке.

Матч «Торпедо» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Мать убитых под Тверью детей рассказала подробности произошедшего
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Сегодня
Вчера
Неделя