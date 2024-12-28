«Торпедо» сыграет с «Барысом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 28 декабря. Игра пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Для жителей Казахстана трансляция будет на телеканале Qazsport с 21.20 по местному времени.

Команда Игоря Ларионова в 37 матчах набрала 39 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Астаны с 23 очками в 41 игре располагается на 11-й строчке на Востоке.

Матч «Торпедо» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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