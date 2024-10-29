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Сегодня, 21:45

ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо»

Владислав Маслов
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Иван Просветов.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 2:0.

В составе армейцев заброшенные шайбы на счету Максима Соркина и Егора Афанасьева. У нижегородцев голом отличился Егор Виноградов.

Нижегородцы продлили серию поражений до 3 игр.

Хоккей
FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Соркин — 9 (Абрамов), 3:11 — 0:1. Афанасьев — 3 (Гурьянов, Исхаков), 6:46 — 0:2. Виноградов — 1 (Томпсон), 53:26 — 1:2. Дроздов — 5 (Окулов, Каменев), 54:25 — 1:3.

Вратари: Бочаров (56:20) — Просветов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 34 (11+10+13) — 28 (11+9+8).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

29 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)

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