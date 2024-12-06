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Сегодня, 22:05

ЦСКА обыграл «Торпедо» по буллитам и одержал четвертую победу подряд

Руслан Минаев
ЦСКА одержал победу над «Торпедо» — 2:1 Б. 6 декабря 2024 года.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время у гостей шайбу забросил Виталий Абрамов. У гостей отметился Егор Виноградов.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 43 очками занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 36 очками — на 8-й строчке.

8 декабря армейцы сыграют на выезде с лидером «Запада» — «Локомотивом». «Торпедо» примет «Ладу».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Абрамов — 12 (Полтапов, Нестеров), 30:02 — 0:1. Виноградов — 4 (Свечников, Филлипс), 45:55 — 1:1.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Бочаров — Просветов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (4+9+10+1) — 32 (9+12+7+4).

Судьи: Белов, Оскирко.

6 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

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Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
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