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Сегодня, 18:30

«Торпедо» — ЦСКА: смотреть матч КХЛ онлайн

Торпедо» и ЦСКА сыграют в КХЛ 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры в Нижнем Новгороде пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» в 20 матчах набрало 23 очка, в предыдущей игре нижегородцы уступили «Витязю» (1:2). У ЦСКА — 20 игр и 25 очков, в предыдущем матче с «Куньлунем» армейцы победили в овертайме (4:3 ОТ).

Матч «Торпедо» — ЦСКА смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)

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