«Торпедо» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра состоится в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Нижнем Новгороде игру также транслирует канал «НН 24».

Основные события игры «Торпедо» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» набрало 35 очков в 32 матчах. ЦСКА провел 31 матч и набрал 41 очко. В этом сезоне команды встречались дважды: в сентябре «Торпедо» победило со счетом 4:3 ОТ, а в октябре ЦСКА взял реванш — 3:1.

Матч «Торпедо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс