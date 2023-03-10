«Торпедо» в овертайме переиграло московское «Динамо» и повело в серии плей-офф КХЛ

«Торпедо» в Нижнем Новгороде в овертайме одержало победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В составе команды Игоря Ларионова в основное время голы забили Деннис Ян, Артем Михеев и Владислав Фирстов. За «Динамо» дубль оформил Эрик О'Делл и еще одна заброшенная шайба у Якоба Лильи. Победный гол в овертайме на счету Денниса Яна.

Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев. Следующая игра пройдет 12 марта в Москве, начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ян — 1 (бол., Федотов, Кульбаков), 1:20 — 1:0. О`Делл — 3 (Тринеев, Малышев), 25:56 — 1:1. О`Делл — 4 (бол., Лилья, Менелл), 38:02 — 1:2. Михеев — 1 (Веряев, Федотов), 38:39 — 2:2. Лилья — 1 (Уил, Менелл), 50:02 — 2:3. Фирстов — 2 (Федотов, Бокун), 50:51 — 3:3. Ян — 2 (бол., Михеев, Коваленко), 78:20 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Коновалов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 36 (13+4+5+14) — 35 (12+10+11+2).

Судьи: Морозов, Раводин.

10 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 3-2.

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