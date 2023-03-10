0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:50

«Торпедо» в овертайме переиграло московское «Динамо» и повело в серии плей-офф КХЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Торпедо» в Нижнем Новгороде в овертайме одержало победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В составе команды Игоря Ларионова в основное время голы забили Деннис Ян, Артем Михеев и Владислав Фирстов. За «Динамо» дубль оформил Эрик О'Делл и еще одна заброшенная шайба у Якоба Лильи. Победный гол в овертайме на счету Денниса Яна.

Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородцев. Следующая игра пройдет 12 марта в Москве, начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ян — 1 (бол., Федотов, Кульбаков), 1:20 — 1:0. О`Делл — 3 (Тринеев, Малышев), 25:56 — 1:1. О`Делл — 4 (бол., Лилья, Менелл), 38:02 — 1:2. Михеев — 1 (Веряев, Федотов), 38:39 — 2:2. Лилья — 1 (Уил, Менелл), 50:02 — 2:3. Фирстов — 2 (Федотов, Бокун), 50:51 — 3:3. Ян — 2 (бол., Михеев, Коваленко), 78:20 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Коновалов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 36 (13+4+5+14) — 35 (12+10+11+2).

Судьи: Морозов, Раводин.

10 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Счет в серии: 3-2.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
4
19
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Мы никуда не денемся. Будем дальше бороться до конца»
Четыре гола и повисшая клюшка: ЦСКА победил «Северсталь»
Форвард «Металлурга» Юров — о матче с «Автомобилистом»: «Надо было забивать мусорные голы»
«Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?
ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
Кравец: «Рады, что победили «Сибирь» и продвинулись в следующий раунд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Металлурга» Юров — о матче с «Автомобилистом»: «Надо было забивать мусорные голы»

Кубок Гагарина: «Авангард» вышел во второй раунд, ЦСКА оказался сильнее «Северстали»