«Торпедо» победило минское «Динамо»

«Торпедо» победило минское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились нападающие Андрей Белевич, защитник Антон Сизов и форвард Александр Дарьин.

За минчан отличались защитника Никита Зоркин и Адам Душак.

После этого матча «Торпедо» поднялось на 2-е место в таблице Западной конференции (82 очка), «Динамо» осталось на 8-й строчке на Западе (61).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Белевич — 6 (Сато), 18:57 — 1:0. Зоркин — 7, 24:31 — 1:1. Душак — 7 (бол., Зоркин, Козун), 27:41 — 1:2. Сизов — 5 (Виноградов, Дарьин), 36:52 — 2:2. Дарьин — 5 (бол., Кручинин, Гончарук), 40:20 — 3:2.

Вратари: Гуска — Шостак (57:47 — 58:04, 58:16).

Штраф: 7 — 13.

Броски: 31 (9+12+10) — 24 (7+11+6).

Судьи: Акузовский, Морозов.

4 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.