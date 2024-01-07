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Сегодня, 15:14

Минское «Динамо» на выезде победило «Торпедо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей забросили Даниил Сотишвили, Андрей Стась, Никита Смирнов, Александр Волков и Никита Пышкайло. У хозяев отличились Данил Веряев и Андрей Белевич.

«Торпедо» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 59 очками в 47 матчах, минское «Динамо» идет на восьмой строчке с 45 очками в 46 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Сотишвили — 3 (Денисов, Стась), 1:16 — 0:1. Стась — 10 (бол., Энас, Калдис), 17:41 — 0:2. Смирнов — 2 (Мороз, Хэмилтон), 24:48 — 0:3. Волков — 11 (Энас), 32:03 — 0:4. Веряев — 1 (Белевич, Линч), 32:20 — 1:4. Белевич — 6 (Бокун, Веряев), 57:47 — 2:4. Пышкайло — 1 (п.в., Основин), 59:58 — 2:5.

Вратари: Гуска — Фергюсон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (13+5+12) — 38 (10+13+15).

Судьи: Васильев, Наумов.

7 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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