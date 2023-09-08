«Торпедо» обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ

Сегодня, 21:31
Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:4.
В составе «Торпедо» дублем отметились Василий Атанасов и Михаил Орлов. Также заброшенными шайбами отметились Владислав Фирстов, Николай Коваленко. В составе минского клуба отличились Сэм Энас, Вадим Мороз, Виталий Пинчук и Тимофей Ковгореня.
«Торпедо» вышло на первую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав шесть очков. «Динамо» — седьмой (четыре очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:4 (0:1, 3:3, 3:0)
Голы: Энас — 3 (Смирнов, Горбунов), 9:49 — 0:1. Фирстов — 2 (бол., Атанасов, Кульбаков), 21:30 — 1:1. Мороз — 2 (бол., Волков, Калдис), 23:49 — 1:2. Атанасов — 3 (Воронин), 24:32 — 2:2. Пинчук — 3 (Бауи, Бринкман), 32:23 — 2:3. Ковгореня — 2 (бол., Энас, Пинчук), 32:53 — 2:4. Атанасов — 4 (бол.), 35:30 — 3:4. Коваленко — 3 (бол.), 53:53 — 4:4. Орлов — 1, 55:38 — 5:4. Орлов — 2, 59:53 — 6:4.
Вратари: Кульбаков (Гуска, 32:53) — Колосов.
Штраф: 14 — 20.
Броски: 34 (10+8+16) — 21 (11+5+5).
Судьи: Морозов, Шувалов.
8 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|2 : 6