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Сегодня, 18:15

«Торпедо» — «Динамо» Минск: смотреть матч КХЛ онлайн

«Торпедо» и «Динамо» Минск встретятся в КХЛ 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Торпедо» и «Динамо» Минск встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 31 октября. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Торпедо» — «Динамо» Минск в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть встречу можно на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Жители Белоруссии смогут следить за трансляцией матча на телеканале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

«Торпедо» в этом регулярном чемпионате набрало 23 очка в 21 матче, у минского «Динамо» — 21 очков в 20 играх.

ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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