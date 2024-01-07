7 января нижегородское «Торпедо» на своем льду во дворце спорта «Нагорный» примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Торпедо» — «Динамо» Минск в прямом эфире по подписке пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 12.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» Минск с помощью матч-центра «СЭ».

«Торпедо» тренера Игоря Ларионова занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 59 очками. Минское «Динамо» Дмитрия Квартальнова располагается на восьмой строчке с 43 баллами на Западе.

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