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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» сыграет с «Динамо» Минск в регулярном чемпионате КХЛ 4 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Богдан Конюшков, игрок ХК «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» сыграет с минским «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 января. Игра состоится во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Для жителей Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Команда Игоря Ларионова в 39 матчах набрала 42 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Минска с 49 очками в 40 играх располагается на седьмой строчке на Западе.

Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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