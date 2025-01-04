«Торпедо» сыграет с минским «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 января. Игра состоится во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24». Для жителей Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Команда Игоря Ларионова в 39 матчах набрала 42 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Клуб из Минска с 49 очками в 40 играх располагается на седьмой строчке на Западе.

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