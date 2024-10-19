Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 (Б).

В составе бело-голубых отличились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов. «Торпедо» ответило точными бросками Михаила Абрамова и Дмитрия Кагарлицкого.

У «Динамо» буллиты реализовали Никита Гусев и Джордан Уэл.

Команда Алексея Кудашова расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Торпедо» занимает пятую строчку, имея в активе 21 балл.

В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 22 октября, а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Локомотива».

FONBET КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пакетт — 8 (бол., Гусев, Менелл), 16:41 — 0:1. Абрамов — 7 (Кагарлицкий), 33:14 — 1:1. Ожиганов — 2 (Гусев), 39:48 — 1:2. Летунов — 5 (Кагарлицкий, Фирстов), 51:02 — 2:2.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Бочаров — Моторыгин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (7+9+9+2) — 26 (8+12+6+0).

Судьи: Беляев, Морозов.

19 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.