Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

Сегодня, 19:40
Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 (Б).
В составе бело-голубых отличились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов. «Торпедо» ответило точными бросками Михаила Абрамова и Дмитрия Кагарлицкого.
У «Динамо» буллиты реализовали Никита Гусев и Джордан Уэл.
Команда Алексея Кудашова расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Торпедо» занимает пятую строчку, имея в активе 21 балл.
В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Нефтехимиком» 22 октября, а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Локомотива».
FONBET КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пакетт — 8 (бол., Гусев, Менелл), 16:41 — 0:1. Абрамов — 7 (Кагарлицкий), 33:14 — 1:1. Ожиганов — 2 (Гусев), 39:48 — 1:2. Летунов — 5 (Кагарлицкий, Фирстов), 51:02 — 2:2.
Победный буллит: Гусев.
Вратари: Бочаров — Моторыгин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (7+9+9+2) — 26 (8+12+6+0).
Судьи: Беляев, Морозов.
19 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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|П
|О
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|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
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Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
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Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
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Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|17
|И
|П
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12