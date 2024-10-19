«Торпедо» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

19 октября в Нижнем Новгороде «Торпедо» сыграло с московским «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей