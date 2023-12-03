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Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Торпедо» — «Динамо» в Кинопоиске начнется в 16.15 3 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Алексей Кудашов с хоккеистами «Динамо».
Алексей Кудашов с хоккеистами «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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3 декабря нижегородское «Торпедо» на своем льду дворца спорта «Нагорный» примет московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра в Нижнем Новгороде начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Торпедо» — «Динамо» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 16.15 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Торпедо» и «Динамо» с помощью матч-центра «СЭ».

«Торпедо» под руководством тренера Игоря Ларионова набрало 45 баллов, занимая пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» Алексея Кудашова располагается на первой строчке на Западе с 53 очками.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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