Московское «Динамо» в гостях уступило «Торпедо» и проиграло третий матч подряд

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1. Победу нижегородцам принесли голы Алексея Кручинина, Богдана Конюшкова и Василия Атанасова. Николай Коваленко отдал две результативные передачи. Единственную шайбу бело-голубых забросил Бреннан Менелл. «Динамо» потерпело третье подряд поражение в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24. Команды провели по 32 матча. «Торпедо» набрало 40 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Динамо» с 45 очками идет вторым. КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Кручинин — 7 (Бокун, Коваленко), 1:51 — 1:0. Менелл — 5 (бол., Пакетт, Уил), 39:47 — 1:1. Конюшков — 2 (Коваленко), 44:17 — 2:1. Атанасов — 14 (п.в., Бокун), 59:30 — 3:1. Вратари: Гуска — Моторыгин (Коновалов, 20:00, 58:22 — 59:30). Штраф: 17 — 16. Броски: 19 (6+8+5) — 47 (13+15+19). Судьи: Белов, Гамалей. 18 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.