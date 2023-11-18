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Сегодня, 19:40

Московское «Динамо» в гостях уступило «Торпедо» и проиграло третий матч подряд

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«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу нижегородцам принесли голы Алексея Кручинина, Богдана Конюшкова и Василия Атанасова. Николай Коваленко отдал две результативные передачи. Единственную шайбу бело-голубых забросил Бреннан Менелл.

«Динамо» потерпело третье подряд поражение в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24.

Команды провели по 32 матча. «Торпедо» набрало 40 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Динамо» с 45 очками идет вторым.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Кручинин — 7 (Бокун, Коваленко), 1:51 — 1:0. Менелл — 5 (бол., Пакетт, Уил), 39:47 — 1:1. Конюшков — 2 (Коваленко), 44:17 — 2:1. Атанасов — 14 (п.в., Бокун), 59:30 — 3:1.

Вратари: Гуска — Моторыгин (Коновалов, 20:00, 58:22 — 59:30).

Штраф: 17 — 16.

Броски: 19 (6+8+5) — 47 (13+15+19).

Судьи: Белов, Гамалей.

18 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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