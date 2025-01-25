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Сегодня, 19:19

Дубль Сикуры принес «Динамо» победу над «Торпедо»

Даниил Аршавский
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«Динамо» на выезде одержало победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе московской команды дубль оформил Дилан Сикура, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Артем Сергеев.

Автором единственного гола нижегородцев стал Маркус Филлипс.

«Динамо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 63 очка в 48 играх, «Торпедо» идет 8-м с 52 баллами в 48 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Пакетт — 14 (Комтуа, Адамчук), 37:38 — 0:1. Филлипс — 2 (Фирстов, Летунов), 43:15 — 1:1. Сикьюра — 8 (Рашевский, Пыленков), 45:45 — 1:2. Сергеев — 2 (мен., Швец-Роговой), 52:15 — 1:3. Сикьюра — 9 (Ожиганов, Уил), 53:47 — 1:4.

Вратари: Бочаров — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 42 (15+12+15) — 37 (14+8+15).

Судьи: Наумов, Ромасько.

25 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

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Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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