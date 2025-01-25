Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Динамо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Динамо» проведут матч в чемпионате КХЛ 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
Telegram Дзен

«Торпедо» и «Динамо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Начало игры на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также официальном сайте лиги. Жители Нижнего Новгорода также смогут посмотреть игру на местном телеканале «НН 24».

Изучайте ключевые события игры «Торпедо» — «Динамо» в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 47 матчей и набрало 52 очка, предыдущим соперником нижегородцев в четверг был «Амур» (5:2). У «Динамо» — 47 матчей и 61 очко, перед выездом в Нижний Новгород бело-голубые обыграли СКА (5:3).

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 в Хабаровском крае
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
В России произошел сбой в работе TikTok
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя