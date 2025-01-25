«Торпедо» и «Динамо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Начало игры на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime», а также официальном сайте лиги. Жители Нижнего Новгорода также смогут посмотреть игру на местном телеканале «НН 24».

Изучайте ключевые события игры «Торпедо» — «Динамо» в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 47 матчей и набрало 52 очка, предыдущим соперником нижегородцев в четверг был «Амур» (5:2). У «Динамо» — 47 матчей и 61 очко, перед выездом в Нижний Новгород бело-голубые обыграли СКА (5:3).