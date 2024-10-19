«Торпедо» и «Динамо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» и московское «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до матча. В Нижнем Новгороде встречу будет показывать «НН 24».

С ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате обе команды провели по 16 матчей, нижегородцы набрали 20 очков, москвичи — 17.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, «Динамо» — в четвертьфинале.

Матч «Торпедо» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс