Сегодня, 15:30
«Торпедо» и московское «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до матча. В Нижнем Новгороде встречу будет показывать «НН 24».
С ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате обе команды провели по 16 матчей, нижегородцы набрали 20 очков, москвичи — 17.
В сезоне-2023/24 «Торпедо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, «Динамо» — в четвертьфинале.
Матч «Торпедо» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|16
|11
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12