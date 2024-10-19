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Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Торпедо» и «Динамо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Торпедо» примет «Динамо».
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и московское «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до матча. В Нижнем Новгороде встречу будет показывать «НН 24».

С ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате обе команды провели по 16 матчей, нижегородцы набрали 20 очков, москвичи — 17.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, «Динамо» — в четвертьфинале.

Матч «Торпедо» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Витязь 17 9 8 18
8 Динамо Мн 15 8 7 17
9 Динамо М 16 8 8 17
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
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8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
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11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 16 3 13 7
Подробная таблица
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06
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07
ноя
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
2
3
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
3
1
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
1
5
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		16 11

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		16 9

Ружичка Адам

Спартак

 		16 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 9

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		16 12
Статистика / Ассистенты

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