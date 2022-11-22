«Торпедо» одержало уверенную победу над «Куньлунем» в домашнем матче

«Торпедо» обыграло «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе команды из Нижегородской области отличились Денис Венгрыжановский, Кирилл Воронин, Максим Федотов и Николай Коваленко.

У пекинского клуба автором заброшенной шайбы стал Девин Броссо.

«Торпедо» идет на 3-й строчке в турнирной таблице Запада, имея в активе 44 очка. «Куньлунь» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Венгрыжановский — 2 (Виноградов, Марин), 5:28 — 1:0. Воронин — 5 (бол., Ян, Буренов), 16:45 — 2:0. Броссо — 8 (Сомерби, Вуд), 24:43 — 2:1. Федотов — 5 (Воронин, Кручинин), 36:58 — 3:1. Коваленко — 9 (п.в., Кручинин), 58:56 — 4:1.

Нереализованный буллит: Белевич (Торпедо), 32:55 (Вратарь).

Вратари: Гуска — Смит (56:21 — 56:49, 57:11 — 58:16, 58:25 — 58:56).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 38 (14+14+10) — 21 (5+8+8).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

22 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.