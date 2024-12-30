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Сегодня, 15:48

Шайба Лихачева помогла «Куньлуню» обыграть «Торпедо» в овертайме

Даниил Аршавский
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«Торпедо» на своем льду уступила «Куньлуню» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

В составе хозяев шайбы забросили Кирилл Кирсанов, Никита Шавин и Василий Атанасов.

Авторами голов «Ред Стар» стали Остин Вон, Александр Шаров, Джейден Хальбгевакс и решивший исход встречи в овертайме Ярослав Лихачев.

«Куньлунь» набрал 36 очков в 40 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Торпедо» идет 8-м с 42 очками в 39 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Кирсанов — 2 (Атанасов, Конюшков), 6:25 — 1:0. Вон — 1 (Паутов), 14:32 — 1:1. Шавин — 2 (Белевич, Воронин), 27:47 — 2:1. Шаров — 6 (Элинюк, Лефевр), 42:09 — 2:2. Хальбгевакс — 5 (Юрчо), 48:46 — 2:3. Атанасов — 14 (Белевич, Кагарлицкий), 51:22 — 3:3. Лихачев — 3 (Душак, Элинюк), 64:28 — 3:4.

Вратари: Бочаров — Смит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 49 (17+12+19+1) — 28 (8+8+9+3).

Судьи: Лаврентьев, Лазарев.

30 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

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Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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