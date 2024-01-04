Видеотрансляция матча КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» в Кинопоиске начнется в 12.45 мск

4 января нижегородское «Торпедо» дома во дворце спорта «Нагорный» примет «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 13.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Торпедо» — «Куньлунь» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 12.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на платном канале KHL Prime.

Ключевые события встречи «Торпедо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» тренера Игоря Ларионова занимает пятое место с 57 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» Виктора Игнатьева с 35 баллами находится на десятой строчке на «Западе».

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