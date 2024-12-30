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Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Торпедо» и «Куньлунь» будут играть в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», Telegram
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«Торпедо» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Игра в Нижнем Новгороде пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 38 матчей и набрало 41 очко, в субботу нижегородцы обыграли «Барыс» (3:1) и прервали серию из трех поражений. У «Куньлуня» — 39 игр и 34 очка, базирующийся в Подмосковье китайский клуб в пятницу победил «Спартак» (4:2).

Матч «Торпедо» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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