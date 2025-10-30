Видео
30 октября, 16:30

«Торпедо» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 30 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 30 октября. Матч пройдет на льду КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Лада

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Нижнего Новгорода набрала 26 очков в 22 матчах и занимает третье место в Западной конференции. Тольяттинцы с 12 очками в 20 играх идут на 10-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

