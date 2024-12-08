«Торпедо» и «Лада» встретятся в КХЛ 8 декабря

«Торпедо» и «Лада сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Начало матча на льду культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 13.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Торпедо» — «Лада» в прямом эфире ведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и сайт лиги. Жители Нижнего Новгорода могут смотреть матч на местном канале «НН 24».

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«Торпедо» провел 33 матча и набрал 36 очков, у «Лады» — 31 очко в 32 играх регулярногом чемпионата КХЛ-2024/25. Нижегородцы в предыдущей встрече уступили ЦСКА (1:2 Б), а тольяттинцы — обладателю Кубка Гагарина «Металлургу» (0:4).