«Локомотив» всухую победил «Торпедо», Ларионов пропускал матч из-за поездки в США

«Локомотив» всухую победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

Голами в составе ярославцев отметились Артур Каюмов, Андрей Сергеем, Егор Коршков и Артем Ильенко.

Голкипер «Локо» Даниил Исаев сделал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

Отметим, что главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пропускал матч, так как уехал в США. Ларионов примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завоевания клубом «Детройтом» Кубка Стэнли.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Каюмов — 5 (Елесин, Березкин), 6:23 — 0:1. Сергеев — 4 (бол., Шалунов, Каюмов), 22:08 — 0:2. Коршков — 4 (Андронов), 35:15 — 0:3. Ильенко — 3 (Елесин, Мисюль), 45:03 — 0:4.

Вратари: Гуска — Исаев.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 17 (6+7+4) — 20 (7+8+5).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

5 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.