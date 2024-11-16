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«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» встретится с «Локомотивом» в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив»
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«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Торпедо» — «Локомотив» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, нижегородском канале «НН 24» и ярославском канале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Локомотив» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» провело 27 матчей и набрало 31 очка, у лидера Западной конференции «Локомотива» — 28 игр и 48 очков.

Предыдущим соперником нижегородцев были минское «Динамо» (2:1 ОТ). Ярославцы перед выездом в Нижний Новгород проиграли ЦСКА (0:2).

Матч «Торпедо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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