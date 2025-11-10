«Торпедо» и «Локомотив» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Локомотив

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция будет на телеканале «НН 24». В Ярославле смотреть игру можно на телеканале «Первый Ярославский».

Нижегородская команда набрала 34 очка в 26 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Железнодорожники» с 36 очками в 24 играх располагаются на первой строчке «Запада».

