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2 апреля, 17:30

«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Торпедо» примет «Локомотив» в матче первого раунда Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Торпедо», соцсети
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«Торпедо» примет «Локомотив» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра будет проходить в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Торпедо» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Нижнем Новгороде игру также покажет канал «НН 24», а в Ярославле — «Первый ярославский».

В регулярного чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первое место в Западной конференции и выиграл Кубок континента, а «Торпедо» — восьмое. Первые три матча серии первого раунда Кубка Гагарина завершились победой финалиста Кубка Гагарина-2024 «Локомотива».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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