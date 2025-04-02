«Локомотив» победил «Торпедо» в четвертом матче и стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Голы ярославской команды забили Александр Радулов и Рихард Паник. Оба хоккеиста отличились во втором периоде. На счету Паника также результативная передача в этом матче. Автором единственной заброшенной шайбы хозяев стал Владислав Фирстов.

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед против «Торпедо» со счетом 4-0 и стал первой командой, которая вышла во второй раунд плей-офф КХЛ. Нижегородцы завершили выступление в Кубке Гагарина.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Радулов — 1 (бол., Гернат, Паник), 24:02 — 0:1. Паник — 1 (бол., Фрэз, Алексеев), 28:39 — 0:2. Фирстов — 1 (Летунов, Гончарук), 57:30 — 1:2.

Вратари: Кульбаков (59:15) — Исаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (9+8+13) — 23 (8+14+1).

Судьи: Лаврентьев, Шувалов.

2 апреля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Счет в серии: 0-4