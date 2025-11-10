Видео
10 ноября, 21:19

«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию «Локомотива»

Алина Савинова

«Торпедо» на своем льду обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы хозяев забили Сергей Гончарук и Владислав Фирстов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Георгий Иванов.

«Локомотив» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 25 игр. «Торпедо» одержало шестую победу подряд и идет на втором месте на «Западе» — на счету нижегородцев 36 очков в 27 матчах.

12 ноября ярославцы в гостях сыграют против «Спартака», а команда из Нижнего Новгорода примет «Сочи».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Локомотив

2

  • Niсk

    Валидольный матч, с победой!

    10.11.2025

  • Андрей Короткевич

    И продолжило свою. Торпедо должно было решать раньше в третьем, но против такого соперника могло легко и проиграть. С победой!

    10.11.2025

