«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию «Локомотива»

10 ноября, 21:19
«Торпедо» на своем льду обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
Голы хозяев забили Сергей Гончарук и Владислав Фирстов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Георгий Иванов.
«Локомотив» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 25 игр. «Торпедо» одержало шестую победу подряд и идет на втором месте на «Западе» — на счету нижегородцев 36 очков в 27 матчах.
12 ноября ярославцы в гостях сыграют против «Спартака», а команда из Нижнего Новгорода примет «Сочи».
Niсk
Валидольный матч, с победой!
10.11.2025
Андрей Короткевич
И продолжило свою. Торпедо должно было решать раньше в третьем, но против такого соперника могло легко и проиграть. С победой!
10.11.2025