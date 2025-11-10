«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию «Локомотива»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы хозяев забили Сергей Гончарук и Владислав Фирстов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Георгий Иванов.

«Локомотив» потерпел первое поражение за последние шесть матчей. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 25 игр. «Торпедо» одержало шестую победу подряд и идет на втором месте на «Западе» — на счету нижегородцев 36 очков в 27 матчах.

12 ноября ярославцы в гостях сыграют против «Спартака», а команда из Нижнего Новгорода примет «Сочи».