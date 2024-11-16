Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:19

Гол Бута принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»

Алина Савинова
16 ноября. «Локомотив» победил «Торпедо» в матче КХЛ (1:0).
Фото ХК «Локомотив»
Telegram Дзен

«Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Даниил Бут. 19-летний нападающий отличился во втором периоде с передачи Байрона Фрэза.

«Локомотив» с 50 очками после 29 игр лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (31 балл в 28 матчах) идет на шестой позиции.

19 ноября ярославская команда примет «Витязь», нижегородцы 21-го числа на выезде сыграют против СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Бут — 7 (Фрэз), 32:31 — 0:1.

Вратари: Бочаров (58:20 — 59:55) — Исаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (9+7+9) — 15 (3+7+5).

Судьи: Кулаков, Наумов.

16 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Сегодня
Вчера
Неделя