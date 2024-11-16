Гол Бута принес «Локомотиву» победу над «Торпедо»

«Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Даниил Бут. 19-летний нападающий отличился во втором периоде с передачи Байрона Фрэза.

«Локомотив» с 50 очками после 29 игр лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (31 балл в 28 матчах) идет на шестой позиции.

19 ноября ярославская команда примет «Витязь», нижегородцы 21-го числа на выезде сыграют против СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Бут — 7 (Фрэз), 32:31 — 0:1.

Вратари: Бочаров (58:20 — 59:55) — Исаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (9+7+9) — 15 (3+7+5).

Судьи: Кулаков, Наумов.

16 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.