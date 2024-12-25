«Локомотив» разгромил «Торпедо» в Нижнем Новгороде

«Торпедо» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступило «Локомотиву» (0:5).

По 2 (1+1) очка набрали нападающие Павел Красковский и Максим Шалунов.

Для команды Игоря Ларионова это поражение стало пятым в шести последних играх.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Голы: Полунин — 5 (Красковский), 22:31 — 0:1. Паник — 1, 30:54 — 0:2. Шалунов — 12 (бол., Сергеев), 40:33 — 0:3. Иванов — 4 (Шалунов), 45:29 — 0:4. Красковский — 5 (Рафиков, Березкин), 49:48 — 0:5.

Вратари: Кульбаков — Мельничук.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 22 (8+3+11) — 25 (7+11+7).

Судьи: Мочалов, Сергеев.

25 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.